Где есть высокий риск отключений света: в Укрэнерго назвали наиболее уязвимые города
С 22 марта оккупанты снова интенсивно обстреливают энергетическую инфраструктуру. К сожалению, из-за атак агрессора высок риск отключений света.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, стоит ли ждать блэкаутов, и какие города Украины сейчас являются самыми уязвимыми.
Важно Враг спланировал все удары: Галущенко сказал, какая цель атак России на энергетику
На грани возможностей энергосистемы
Чиновник отметил, что мы будем находиться на грани возможностей энергосистемы, даже с учетом импорта.
Поэтому исключать ничего нельзя,
– подчеркнул Кудрицкий.
Также отметил, важно понимать, что сейчас, например, в Харькове, применяются определенные графики отключений. В частности, из-за того, что оккупанты разбили местную генерацию и повредили сети, которыми доставлялась электроэнергия в город.
Так вот важно, что эти графики, это не блэкауты. Это контролируемые оператором отключения, для того, чтобы сохранить баланс между потреблением и производством. Это не армагеддон, потому, что это контролируемый процесс,
– подчеркнул председатель Укрэнерго.
Также Кудрицкий рассказал, какие города сейчас являются наиболее уязвимыми. В частности, назвал Харьков, Одессу, Запорожье, Кривой Рог.
На сегодня в этих регионах наиболее интенсивными являются обстрелы объектов энергетики. Это не значит, что в других регионах их не обстреливают. Там просто близости к линии фронта, или к местам расположения пуска ракет и "Шахедов",
– пояснил чиновник.
Добавил, учитывая то, что много генераций расположены именно в восточной части нашей страны, гораздо труднее будет передать туда энергомощности.
"Это удается, но это просто труднее", – подытожил Кудрицкий.
Обратите внимание! В ОП сообщили, что оккупанты использовали новую тактику для ударов по энергетике Украины. В частности, применяют до 10 – 12 ракет одновременно.
Министр Герман Галущенко отметил, что с 22 марта Россия ежедневно бьет по энергосистеме Украины. Враг спланировал все удары. Главная цель – уничтожить маневровую генерацию в нашем государстве.