Где есть высокий риск отключений света: в Укрэнерго назвали наиболее уязвимые города

С 22 марта оккупанты снова интенсивно обстреливают энергетическую инфраструктуру. К сожалению, из-за атак агрессора высок риск отключений света.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, стоит ли ждать блэкаутов, и какие города Украины сейчас являются самыми уязвимыми.

Важно Враг спланировал все удары: Галущенко сказал, какая цель атак России на энергетику

На грани возможностей энергосистемы

Чиновник отметил, что мы будем находиться на грани возможностей энергосистемы, даже с учетом импорта.

Поэтому исключать ничего нельзя,

– подчеркнул Кудрицкий.

Также отметил, важно понимать, что сейчас, например, в Харькове, применяются определенные графики отключений. В частности, из-за того, что оккупанты разбили местную генерацию и повредили сети, которыми доставлялась электроэнергия в город.

Так вот важно, что эти графики, это не блэкауты. Это контролируемые оператором отключения, для того, чтобы сохранить баланс между потреблением и производством. Это не армагеддон, потому, что это контролируемый процесс,

– подчеркнул председатель Укрэнерго.

Также Кудрицкий рассказал, какие города сейчас являются наиболее уязвимыми. В частности, назвал Харьков, Одессу, Запорожье, Кривой Рог.

На сегодня в этих регионах наиболее интенсивными являются обстрелы объектов энергетики. Это не значит, что в других регионах их не обстреливают. Там просто близости к линии фронта, или к местам расположения пуска ракет и "Шахедов",

– пояснил чиновник.

Добавил, учитывая то, что много генераций расположены именно в восточной части нашей страны, гораздо труднее будет передать туда энергомощности.

"Это удается, но это просто труднее", – подытожил Кудрицкий.

Обратите внимание! В ОП сообщили, что оккупанты использовали новую тактику для ударов по энергетике Украины. В частности, применяют до 10 – 12 ракет одновременно.

Министр Герман Галущенко отметил, что с 22 марта Россия ежедневно бьет по энергосистеме Украины. Враг спланировал все удары. Главная цель – уничтожить маневровую генерацию в нашем государстве.