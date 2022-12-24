В Минэнерго назвали регионы-нарушители графиков отключения света

В Украине проводят проверки соблюдения графиков отключений света. Чиновники назвали регионы, в которых зафиксировали больше всего нарушений.

По состоянию на утро 24 декабря больше всего нарушений в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Детальнее о несоблюдении графиков отключения света информирует 24 канал.

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В каких областях больше всего нарушений по отключению света

В Минэнерго отметили, что операторы систем распределения проверялись на соблюдение очередности отключений электроэнергии и предоставления услуг потребителям. Нарушения обнаружены во всех регионах Украины. Больше всего в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской области и в столице.

Тем временем меньше всего нарушений в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях.

В энергосистеме сохраняется дефицит

На сегодняшний день (24 декабря – 24 канал) из-за разрушений и аварий в результате постоянных российских атак украинская электроэнергетика не может удовлетворить потребности всех потребителей. Есть как дефицит генерации, так и ограниченность пропускной способности магистральных сетей,

– подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что длительное время на Юге было сетевое ограничение – 600 мегаватт. Это примерно равно лимиту потребления одной – двух областей.

Для справедливого обеспечения электроэнергией операторы систем распределения должны придерживаться следующих приоритетов:

критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы,

объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства,

бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарные и молокозаводы,

жилищный сектор.

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Проверки начали из-за многочисленных жалоб потребителей

НКРЭКУ также зафиксировала несоблюдение требований по обслуживанию потребителей в колл-центрах 10 компаний-распределителей. Из-за многочисленных обращений граждан по 12 операторам системы распределения регулятор приступил к проверке. В частности, относительно неравномерных и несправедливых графиков отключения электроэнергии и неправильного информирования о перерывах в электроснабжении.

Проверки проводятся в столице, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

В случае, если операторы систем распределения не будут соблюдать предписания контролирующих органов и не устранят выявленные нарушения, к их руководителям будут применяться персональные административные взыскания,

– подчеркнул председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Обратите внимание! Ранее в Госэнергонадзоре рассказали, что зафиксировали уже 193 нарушения. Денис Шмигаль подчеркнул, что мероприятия по проверке операторов во время военного положения должны проходить на постоянной основе. "Этот вопрос справедливости для людей", подчеркнул премьер.