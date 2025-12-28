На левом берегу Киеве значительные изменения в движении электротранспорта

На левом берегу Киева 28 декабря временно изменили движение электротранспорта. Причиной стало отсутствие электроэнергии на отдельных участках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Какие изменения в движении электротранспорта?

По данным КГГА, на отдельных участках левого берега столицы временно изменено движение электротранспорта. Из-за отсутствия электроэнергии движение пока организовано так:

Трамвайные маршруты:

№№ 8, 32 – по собственной схеме;

№ 27 – станция метро "Позняки" – проспект Воскресенский;

№ 22 – проспект Воскресенский – Дарницкое депо;

№ 29 – станция метро "Лесная" – станция метро "Позняки";

№№ 28, 35 – станция метро "Лесная" – проспект Воскресенский.

Троллейбусные маршруты:

№ 30 – улица Кадетский Гай – станция метро "Почайна";

№ 31 – станция метро "Лукьяновская" – станция метро "Почайна";

№ 47 – станция метро "Минская" – улица Александра Архипенко – станция метро "Почайна";

№ 50 – площадь "Лыбедская" – площадь "Дарницкая".

Работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена,

– отметили в КГГА.

Для перевозки пассажиров на части участков также организована работа временных автобусных маршрутов.

На трамвайных маршрутах:

№ 28-Т – улица Милославская – площадь "Дарницкая";

№ 4-Т – улица Милославская – станция "Радужная";

№ 29-Т – станция метро "Бориспольская" – площадь "Дарницкая".

На троллейбусных маршрутах:

№ 50-ТРК – улица Милославская – площадь "Дарницкая";

№ 37-ТР – улица Милославская – станция метро "Лесная";

№ 30-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";

№ 31-ТР – улица Милославская – станция метро "Почайна";

№ 29-ТР – площадь "Дарницкая" – железнодорожная станция "Куреневка".

Отмечается, что следить за изменениями движения можно в телеграмме Киевпастранса

