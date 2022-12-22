Будет обеспечивать столицу электричеством: Киев получил мощную помощь от города-побратима из Дании

В четверг, 22 декабря, украинцы отмечают день энергетиков. Именно в этот день город-побратим Оденсе из Дании символически передал в столицу генераторы.

Исполняющая обязанности посла Дании в Украине Каролине Лихтенберг приняла участие в церемонии передачи девяти мощных генераторов. Их приобрели неравнодушные граждане и бизнесмены из города Оденсе.

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Отмечают, что генераторы доставили и передали работники Ротари Клуба Украины. Их используют для покрытия энергетических потребностей Киева.

Киеву передали девять генераторов от города-побратима Оденсе / Фото Посольство Дании в Украине

На встрече также присутствовал и Виталий Кличко. Госпожа Лихтенберг поздравила с профессиональным праздником всех энергетиков, которые каждый день делают свою невероятно важную работу при таких чрезвычайных условиях.

Она отметила, что "то, что делают украинские энергетики, является абсолютным героизмом".

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