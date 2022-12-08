Есть проблемы, – в ДТЭК ответили, когда будет свет на всем левом берегу Киева
На левом берегу Киева идет ремонт одного из коммунальных объектов генерации после атаки России. Чтобы восстановить генерацию, нужны недели.
Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он сообщил, что на левом берегу есть проблемы с неработающими объектами генерации, которые недостаточно производят электроэнергии или вообще не работают.
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На левом берегу проблемы с неработающими объектами генерации
По его словам, до войны эти объекты являлись источником мощности. "Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется", – добавил Сахарук.
Он сообщил, что дефицит удалось снизить, но он все еще есть. Можно ожидать, что на выходных ситуация будет лучше.
Я думаю, что получше должно быть уже сегодня. Два – три дня и, возможно, нам удастся увеличить объем мощности для левого берега. Плюс у нас потепление идет, плюс выходной. Возможно, на выходных будет легче,
– сказал директор ДТЭК.
Дмитрий Сахарук сообщил, что задача по левому берегу выйти на такие же графики отключения, как и на правом, то есть четыре часа через пять.
"Для этого нужно не только восстановление сетей и перераспределение которым мы сейчас занимаемся, но и восстановление генерации на левом берегу. Плюс поднятие уровня генерации на работающих объектах, которые сейчас уже работают", – заявил он.
По словам Сахарука, нужны недели, чтобы восстановиться. "Об увеличении мощностей – я думаю, это можно довольно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", – резюмировал Сахарук.
В Киевской области дефицит в энергосистеме
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона сообщил, что на Киевщине в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% потребностей потребителей.
По его словам, это приводит к перебоям с теплоснабжением в домах, где есть централизовано отопление.
Кроме того, Кулеба подчеркнул, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее выйти в плановые отключения.Обратите внимание. 8 декабря в столице происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Таким образом, графики стабилизационных отключений пока не действуют.