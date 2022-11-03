В результате ракетной атаки России по энергетическим объектам страны местные власти областей призвали минимизировать использование электроэнергии. Более того, после обстрелов Киевщины 31 октября ДТЭК использовал весь запас для восстановления энергосистемы.

Как долго будут продолжаться отключения света в Украине

Девушка послала Украину из-за отключения света

Жительница столицы выругалась на отключение света в Киеве. По ее словам, электроэнергию отключали не по графику. После этого она пожаловалась на работу мобильного оператора, который перезапускал серверы и не давал ей возможности оплатить мобильный интернет.

В конце видео киевлянка подчеркнула, что "такая жизнь в Украине ей не нужна".

Живем в Украине. И пошла на х*й эта Украина,

– резюмировала автор видео.

Киевлянка жалуется на отключение света: смотрите видео

Девушка отметила, что она знает, что в стране война, однако, не понимает, "зачем так делать".

Извинения в студию

Эта история киевлянке не сошла просто так с рук. Уже через несколько часов она опубликовала видео с извинениями. Девушка говорит, что сожалеет о таких высказываниях о жизни в Киеве.

Извинения киевлянки: смотрите видео

В то же время девушка бросилась рассказывать, что якобы помогает Украине "уже 8 месяцев войны". По всей видимости, киевлянку не смущает, что российская агрессия продолжается уже в течение 8 лет.

Какова ситуация с отключением света в Украине

Глава Киевской ОВА предупреждал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии . Это произойдет, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

3 ноября в Киевской области ликвидировали последствия и возобновили электроснабжение. В то же время Кулеба отметил, что, несмотря на восстановление света, в Киевской области будут отключать свет. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций.

Графики отключения света в городах Украины смотрите по ссылке .

Достойно внимания – ДТЭК экстренно выключает свет в Киеве в обход графиков: смотрите видео