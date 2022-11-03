Внаслідок ракетної атаки Росії по енергетичних об'єктах країни місцева влада областей закликала мінімізувати використання електроенергії. Ба більше, після обстрілів Київщини 31 жовтня ДТЕК використав весь запас для відновлення енергосистеми.

До теми Як довго триватимуть відключення світла в Україні

Дівчина послала Україну через відключення світла

Жителька столиці вилаялась на відключення світла у Києві. За її словами, електроенергію відключали не за графіками. Після цього дівчина поскаржилась на роботу мобільного оператора, який перезапускав сервери і не давав їй можливості оплатити мобільний інтернет.

Наприкінці відео киянка наголосила, що "таке життя в Україні їй не потрібне".

Живемо в Україні. Та пішла на х*й ця Україна,

– резюмувала авторка відео.

Киянка скаржиться на відключення світла: дивіться відео

Дівчина зазначила, що вона знає, що в країні війна, проте не розуміє, "навіщо так робити".

Вибачення в студію

Ця історія киянці не зійшла просто так з рук. Уже через кілька годин вона опублікувала відео з вибаченнями. Дівчина каже, що шкодує за такі висловлювання про життя у Києві.

Вибачення киянки: дивіться відео

Водночас дівчина кинулась розповідати, що нібито допомагає Україні "вже 8 місяців війни". Видно, киянку не бентежить, що російська агресія продовжується вже протягом 8 років.

Яка наразі ситуація з відключенням світла в Україні

Очільник Київської ОВА попереджав, що в області може статися повне відключення електроенергії. Це станеться, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

3 листопада на Київщині ліквідували наслідки та відновили електропостачання. Водночас Кулеба зазначив, що попри відновлення світла, на Київщині відключатимуть світло. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Графіки відключення світла в містах України дивіться за посиланням.

Варте уваги – ДТЕК екстрено вимикає світло в Києві в обхід графіків: дивіться відео