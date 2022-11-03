Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зранку 3 листопада повідомили, що енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли 31 жовтня.

До теми Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 3 листопада

На Київщині стабілізаційні відключення світла

Водночас Кулеба зазначив, що попри відновлення світла, на Київщині відключатимуть світло. Зокрема, з 5:00 в Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії.

Очільник Київського ОВА наголосив, що це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Росія атакувала енергетичні об'єкти України

Російські військові 31 жовтня вкотре завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Лишень протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні, з яких сили ППО збили відразу 44.

Російські терористи завдали ракетного удару по Києву, унаслідок чого в столиці виникли перебої зі світлом. Кулеба 1 листопада інформував, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Очільник Київської ОВА попереджав, що в області може статися повне відключення електроенергії. Це станеться, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.



Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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