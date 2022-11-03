Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зранку 3 листопада повідомили, що енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли 31 жовтня.

До теми Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 3 листопада

На Київщині стабілізаційні відключення світла

Водночас Кулеба зазначив, що попри відновлення світла, на Київщині відключатимуть світло. Зокрема, з 5:00 в Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії.

Очільник Київського ОВА наголосив, що це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

Росія атакувала енергетичні об'єкти України

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Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

До уваги – після атаки Росії масово зникло світло: дивіться відео