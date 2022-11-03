Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба утром 3 ноября сообщили, что энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов 31 октября.
Где в Украине не будет света: графики отключений на 3 ноября
В Киевской области стабилизационные отключения света
В то же время Кулеба отметил, что, несмотря на восстановление света, в Киевской области будут отключать свет. В частности, с 5.00 в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии.
Глава Киевского ОВА подчеркнул, что это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций.
Россия атаковала энергетические объекты Украины
- Российские военные 31 октября в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Только в течение 3 часов кафиры выпустили 50 ракет по Украине, из которых силы ПВО сбили сразу 44 .
- Российские террористы нанесли ракетный удар по Киеву , в результате чего в столице возникли перебои со светом. Кулеба 1 ноября информировал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения .
- Глава Киевской ОВА предупреждал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии . Это произойдет, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.
Украинцев призывают готовиться к отключению света / Инфографика 24 канала