Как отмечают в НЭК Укрэнерго, стабилизационные отключения света начались в Киевской области в 08:38. Рассказываем дальше, в каких районах и сколько придется сидеть без света.
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Сидеть без света придется до 4 часов
Выключать свет по группам. Населенные пункты Киевщины поделены условно на две такие. Соответственно, они и будут чередоваться: в одной свет будет, в другой в то время – нет.
График выключения света по группам будет таким.
Населенные пункты, в которых будут выключаться свет
- К первой группе относятся: Барышевское, Бориспольское, Бородянское, Броварское, Ирпинское, а также Бучанское направления.
- Ко второй группе – Згуровский, Киево-Святошинский, Вышгородский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский, Иванковский, а также Чернобыльский участки.
С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться по этой ссылке. Для удобства рекомендуем вводить в поиске название вашей деревни, поселка или городка.
Следует понимать, что отключение света в вашем населенном пункте может повториться в течение суток. Но не раньше чем через 4 часа. К примеру, если в вашем доме не было электроэнергии с 10 по 14 часов, то повторное стабилизационное отключение может быть и с 18:00 до 22:00, и с 02:00 до 06:00. К этому следует быть готовым.
Для минимизации дискомфорта, связанного с отключением электроэнергии, жителей призывают бережно относиться к использованию света. В частности, в промежутке между 17:00 и 23:00. Это позволит снизить нагрузку и как можно скорее устранить возникающие проблемы в сети.
Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала
Россияне продолжают бить по энергетической инфраструктуре
- Утро 22 октября – крайне беспокойное для жителей ряда областей Украины. А все потому, что враг еще раз нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре.
- Так, оккупанты попали в критическую инфраструктуру Луцка и Ровно. Жителей просят запасаться водой, а также экономно относиться к электроэнергии в тех населенных пунктах, где она есть.
- Также россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кировоградской и Одесской областях. Предупреждают о возможных перебоях со снабжением электроэнергией.
- Также известно о попадании в Хмельницком. В результате в некоторых районах города исчез свет, рассказали местные жители.
- В ОП уже отреагировали на очередную атаку. Ермак подчеркнул, что эти несуразные попытки врага отнюдь не остановят контрнаступление. Более того, украинцев они только делают злее на врага.