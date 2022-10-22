Як зазначають у НЕК Укренерго, стабілізаційні відключення світла почалися на Київщині об 08:38. Розповідаємо далі, в яких районах та скільки доведеться сидіти без світла.

Читайте також Під ударом – критична інфраструктура: перші подробиці про прильоти у Луцьку та Рівному

Сидіти без світла доведеться до 4 годин

Вимикатимуть світло по групах. Населені пункти Київщини поділені умовно на дві такі. Відповідно, вони й чергуватимуться: в одній світло буде, в іншій у той час – ні.



Графік вимикання світла по групах буде таким / Скриншот

Населені пункти, в яких вимикатимуть світло

До першої групи належать: Баришівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Ірпінський, а також Бучанський напрямки.

Баришівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Ірпінський, а також Бучанський напрямки. До другої групи – Згурівська, Києво-Святошинська, Вишгородська, Макарівська, Обухівська, Переяслав-Хмельницька, Яготинська, Іванківська, а також Чорнобильська дільниці.

З повним переліком населених пунктів можна ознайомитися за цим посиланням. Для зручності рекомендуємо вводити у пошуку назву вашого села, селища чи містечка.

Слід розуміти, що відключення світла у вашому населеному пункті може повторитися упродовж доби. Але не раніше, ніж через 4 години. До прикладу, якщо у вашій оселі не було електроенергії з 10 по 14 години, то повторне стабілізаційне відключення може бути і з 18:00 по 22: 00, і з 02:00 по 06:00. До цього слід бути готовими.

Для мінімізування дискомфорту, пов'язаного з відімкненням електроенергії, мешканців закликають заощадливо ставитися до використання світла. Зокрема, у проміжку між 17:00 та 23:00. Це дозволить знизити навантаження та якомога швидше усунути проблеми, які виникають у мережі.



Як заощаджувати електроенергію / Інфографіка 24 каналу

Росіяни продовжують бити по енергетичній інфраструктурі

Ранок 22 жовтня – вкрай неспокійний для мешканців низки областей України. А все тому, що ворог вкотре завдав масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.

Так, окупанти влучили у критичну інфраструктуру Луцька та Рівного. Мешканців просять запасатися водою, а також заощадливо ставитися до електроенергії в тих населених пунктах, де вона є.

Також росіяни завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах на Кіровоградщині та Одещині. Попереджають про можливі перебої з постачанням електроенергії.

Також відомо про влучання у Хмельницькому. Внаслідок цього у деяких районах міста зникло світло, розповіли місцеві мешканці.

В ОП вже відреагували на чергову атаку. Єрмак наголосив, що ці недолугі спроби ворога аж ніяк не зупинять контрнаступ. Ба більше, українців вони лише роблять злішими на ворога.

Варте уваги – Юнус спрогнозував, чи дадуть Україні далекобійні ракети: дивіться відео