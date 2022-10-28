В Киевской области будут продолжаться экстренные отключения света: устранить повреждение не удалось

В Киевской области все же вводят экстренные отключения света. Они пройдут сегодня, 28 октября.

Отключение света в регионе началось с 8:25 утра. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

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В Киевской области продолжат отключать свет

Отмечается, что из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.

Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00,

– отметили в ведомстве.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Также советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное возрастание нагрузки и аварии на электросетях.

Экстренные отключения света

28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.

Также в Киеве будут обновлены графики отсутствия электроснабжения. Согласно им, без света жители столицы будут сидеть не по 4 часа, а по 6. Специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не продолжались слишком долго.

Кстати, на сегодняшний день более жесткие ограничения в подаче электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Отключение электроэнергии в этих регионах может быть дольше 4 часов. Но энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему.

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