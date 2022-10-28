В Киевской области будут продолжаться экстренные отключения света: устранить повреждение не удалось
Источник:ДТЭК Киевские региональные электросети
В Киевской области все же вводят экстренные отключения света. Они пройдут сегодня, 28 октября.
Отключение света в регионе началось с 8:25 утра. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.
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В Киевской области продолжат отключать свет
Отмечается, что из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.
Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00,
– отметили в ведомстве.
Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Также советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное возрастание нагрузки и аварии на электросетях.
Экстренные отключения света
- 28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.
- Также в Киеве будут обновлены графики отсутствия электроснабжения. Согласно им, без света жители столицы будут сидеть не по 4 часа, а по 6. Специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не продолжались слишком долго.
- Кстати, на сегодняшний день более жесткие ограничения в подаче электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Отключение электроэнергии в этих регионах может быть дольше 4 часов. Но энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему.
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