Худшую ситуацию пережили: когда в украинцев будет больше электроэнергии

Энергоатом досрочно подключил к электросети очередной энергоблок после планового ремонта. Теперь электроэнергии должно стать больше.

Как рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сначала этот блок должен набрать мощность. В целом она составляет тысячу мегаватт – это максимальная мощность, которую имеют украинские ядерные блоки.

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Когда электроэнергии будет больше

Вероятно, с 20-х чисел июля мы выйдем на более положительную динамику. Сроки отключений должны уменьшиться.

Думаю, худшую ситуацию с точки зрения энергообеспечения, худшую точку мы уже прошли,

– сказал Владимир Омельченко

Ситуация будет улучшаться постепенно. Если Россия снова не разрушит наши основные электростанции, то уже в начале августа изменения к лучшему относительно графиков будут ощутимыми.

А в середине августа ситуация должна исправиться. Отключения станут значительно меньше.

"При условии отсутствия атак на нашу инфраструктуру, аварий на ТЭС, отключения не должны быть больше, чем 4 часа в сутки", – подчеркнул Директор энергетических программ Центра Разумкова.

Ранее в Укрэнерго также прогнозировали улучшение ситуации. На это повлияет сразу два фактора: дополнительные мощности и похолодание.