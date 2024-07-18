Як розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, спершу цей блок має набрати потужність. Загально вона становить тисячу мегават – це максимальна потужність, яку мають українські ядерні блоки.

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Коли електроенергії буде більше

Ймовірно, з 20-их чисел липня ми вийдемо на більш позитивну динаміку. Терміни відключень мали б зменшитися.

Думаю, найгіршу ситуацію з погляду енергозабезпечення, найгіршу точку ми вже пройшли,

– сказав Володимир Омельченко

Ситуація покращуватиметься поступово. Якщо Росія знову не зруйнує наші основні електростанції, то вже на початку серпня зміни на краще щодо графіків будуть відчутними.

А в середині серпня ситуація має виправитися. Відключення стануть значно меншими.

"За умови відсутності атак на нашу інфраструктуру, аварій на ТЕС, відключення не мали б бути більшими, ніж 4 години на добу", – підкреслив Директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Раніше в Укренерго також прогнозували покращення ситуації. На це вплине одразу два фактори: додаткові потужності та похолодання.