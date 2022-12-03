В ДТЭК назвали условия и сроки возврата к стабилизационным отключениям

Украинские энергетики делают все возможное, чтобы восстановить украинскую энергосистему, которую повредили оккупанты. В ДТЭК спрогнозировали когда и при каких условиях будут восстановлены стабилизационные отключения вместо аварийных.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона сообщил, что есть определенные условия для того, чтобы можно было говорить о возвращении к стабилизационным графикам. По самым оптимистичным прогнозам, речь идет о неделях.

Обратите внимание Экстренные и плановые отключения: в каких регионах не будет света 3 декабря

Условия возврата к стабилизационным графикам

Дмитрий Сахарук объяснил, что сейчас в Украине в большинстве своем уже действуют графики плановых отключений, однако в случае нехватки мощностей, вводят аварийные. К примеру, 3 декабря аварийные отключения продолжаются в Киеве и Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Аварийные отключения можно прекратить при условии, что в сети будет достаточно генерирующих мощностей, что позволит перейти исключительно к стабилизационным отключениям.

Главное условие для этого – отсутствие новых обстрелов со стороны врага.

Если не будет новых обстрелов, то я думаю, что это вопрос недель, когда у нас будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена во время обстрелов на прошлой неделе.

– подчеркнул Сахарук.

Однако, к сожалению, речь о полном возобновлении энергосистемы пока не идет. То есть, самый оптимистичный сценарий – восстановление энергосистемы до такого уровня, чтобы во всех регионах применяли исключительно стабилизационные отключения согласно графикам. Таким образом, отключение электроэнергии можно будет сделать предсказуемым и люди смогут планировать свое время и свои дела.

Враг ждет морозов

Оккупанты последний раз нанесли массированный ракетный удар по Украине 23 ноября и с тех пор в информационном пространстве появлялось немало заявлений на тему следующей возможной атаки, ведь предварительный ракетный обстрел не был первым – оккупанты наносят массированные удары в основном по энергообъектам с 10 октября.

В сети появлялось немало "прогнозов" о том, когда Россия нанесет новый массированный удар. Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что кафиры меняют стратегию – сейчас они ждут, когда в Украине существенно похолодает . К примеру, до -10. И тогда может быть новый удар. Не исключено, что атака будет направлена на отопление, а не на электричество.