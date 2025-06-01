В Конотопе отключение света из-за попадания молнии в трансформатор, – мэр
- В Конотопе произошло отключение света из-за попадания молнии в трансформатор.
- Ремонтные работы могут начаться только утром, когда улучшатся погодные условия.
Мэр Конотопа объяснил, почему в части города отключения света. По его словам, молния попала в трансформатор.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно об отключении света в Конотопе
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об отключении света в части города. По его словам, молния попала в один из трансформаторов в городе.
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Энергетики смогут начать ремонт только утром, когда позволят погодные условия,
– рассказал Семенихин.
К слову, без света остались жители Тернопольской области после российских ударов 6 июня. Без электроснабжения были почти 4 тысячи потребителей. Работники АО "Тернопольоблэнерго" проводили запитку сетей электропередачи к альтернативным системам.
Также отключение света частично вводили на Киевщине. "Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения", – писали в ДТЭК.