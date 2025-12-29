Ситуация в Киеве стабилизирована, – Кулеба рассказал о последствиях российских атак

Российские оккупанты не прекращают обстрелы энергообъектов Украины. По словам Алексея Кулебы, ситуация со светом в столице уже стабилизирована.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время пресс-конференции рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве и в области.

Какова ситуация со светом на Киевщине?

Алексей Кулеба вспомнил о том, что россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины. Только за последний обстрел враг привлек более 500 дронов и 30 ракет. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина быстро восстанавливается после обстрелов российских захватчиков. Впрочем, самой сложной ситуация на Киевщине остается в Вышгородском районе. Там около 10 тысяч абонентов пока без электричества.

Что касается города Киева – здесь ситуация стабилизирована. Выходим в графики,

– говорит Кулеба.

Он обратил внимание на то, что пока нет синхронизации. По словам Кулебы, возможно такое, что абоненты, в которых были аварийные отключения, попадают сразу в плановые графики. Министерство энергетики работает над этим.

Какие последствия российских ударов по энергетике?