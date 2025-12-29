Ситуация в Киеве стабилизирована, – Кулеба рассказал о последствиях российских атак
- Алексей Кулеба заявил, что ситуация со светом в Киеве стабилизирована, несмотря на российские обстрелы энергообъектов.
- В Вышгородском районе Киевской области около 10 тысяч абонентов остаются без электричества, но Украина быстро восстанавливается после атак.
Российские оккупанты не прекращают обстрелы энергообъектов Украины. По словам Алексея Кулебы, ситуация со светом в столице уже стабилизирована.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время пресс-конференции рассказал о ситуации со светом и теплом в Киеве и в области.
Смотрите также В части областей будут действовать графики: как будут выключать свет 29 декабря
Какова ситуация со светом на Киевщине?
Алексей Кулеба вспомнил о том, что россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины. Только за последний обстрел враг привлек более 500 дронов и 30 ракет. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.
Вице-премьер подчеркнул, что Украина быстро восстанавливается после обстрелов российских захватчиков. Впрочем, самой сложной ситуация на Киевщине остается в Вышгородском районе. Там около 10 тысяч абонентов пока без электричества.
Что касается города Киева – здесь ситуация стабилизирована. Выходим в графики,
– говорит Кулеба.
Он обратил внимание на то, что пока нет синхронизации. По словам Кулебы, возможно такое, что абоненты, в которых были аварийные отключения, попадают сразу в плановые графики. Министерство энергетики работает над этим.
Какие последствия российских ударов по энергетике?
По состоянию на 29 декабря около 9 тысяч потребителей на Киевщине остаются без электроснабжения из-за массированной атаки России.
Для стабилизации работы энергосистемы в некоторых регионах применяются аварийные отключения. Из-за неблагоприятных погодных условий частично обесточены 215 населенных пунктов в разных регионах Украины, сообщил заместитель министра.
В субботу, 27 декабря, Россия нанесла удары по различным объектам энергетической инфраструктуры, включая подстанции "Укрэнерго", облэнерго, крупные станции Киева и области.