Могут задействовать две группы отключений: какая ситуация со светом во Львовской области
Источник:Максим Козицкий
Во Львовской области продолжается отключение света. Сейчас лимиты покрывают около 55% потребностей области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Напомним, что сегодня в регионе график отключений электроэнергии остается действующим.
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Какая ситуация со светом во Львовской области
На 12 декабря лимиты, которые довел диспетчер энергосистемы для Львовской области, покрывают около 55% от потребностей области. В настоящее время "Львовоблэнерго" применяет одну группу графика почасовых отключений. Если нагрузка на энергосистему возрастет, придется задействовать сразу две группы.
По словам Козицкого, из-за обледенения и обрывов проводов, обледенения деревьев и их падения на линии электропередач во Львовской области полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 57 – частично. Больше всего – во Львовском и Яворовском районах.
Чтобы восстановить электроснабжение, привлечены 67 бригад и более 100 единиц техники. За 11 декабря после аварийных отключений возобновили электроснабжение в 62 населенных пунктах.
Как вести себя возле мест обрыва провода линии электропередачи:
- Не приближайтесь к этому месту на расстояние ближе восьми метров, ведь в таком случае можно получить смертельный удар током.
- Отходите из опасной зоны "гусиным шагом" – сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.
О поврежденных электросетях сообщите в колл-центр:
- 0-800-30-15-68,
- 067-333-15-68,
- 050-460-15-68,
- 093-170-15-68,
- (032) 290-75-68.
Где самые большие проблемы со светом
Накануне Максим Козицкий рассказал, что наибольший дефицит электроэнергии в энергосистеме:
- Львовской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Тернопольской;
- Сумской;
- а также Закарпатской;
- Житомирской;
- и Хмельницкой области;
- и в Киеве.