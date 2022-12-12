Могут задействовать две группы отключений: какая ситуация со светом во Львовской области

Во Львовской области продолжается отключение света. Сейчас лимиты покрывают около 55% потребностей области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Напомним, что сегодня в регионе график отключений электроэнергии остается действующим.

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Какая ситуация со светом во Львовской области

На 12 декабря лимиты, которые довел диспетчер энергосистемы для Львовской области, покрывают около 55% от потребностей области. В настоящее время "Львовоблэнерго" применяет одну группу графика почасовых отключений. Если нагрузка на энергосистему возрастет, придется задействовать сразу две группы.

По словам Козицкого, из-за обледенения и обрывов проводов, обледенения деревьев и их падения на линии электропередач во Львовской области полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 57 – частично. Больше всего – во Львовском и Яворовском районах.

Чтобы восстановить электроснабжение, привлечены 67 бригад и более 100 единиц техники. За 11 декабря после аварийных отключений возобновили электроснабжение в 62 населенных пунктах.

Как вести себя возле мест обрыва провода линии электропередачи:

Не приближайтесь к этому месту на расстояние ближе восьми метров, ведь в таком случае можно получить смертельный удар током.

Отходите из опасной зоны "гусиным шагом" – сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

О поврежденных электросетях сообщите в колл-центр:

0-800-30-15-68,

067-333-15-68,

050-460-15-68,

093-170-15-68,

(032) 290-75-68.

Где самые большие проблемы со светом

Накануне Максим Козицкий рассказал, что наибольший дефицит электроэнергии в энергосистеме: