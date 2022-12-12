Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Нагадаємо, що на сьогодні у регіоні графік відключень електроенергії залишається чинним.

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Яка ситуація зі світлом на Львівщині

Станом на 12 грудня ліміти, які довів диспетчер енергосистеми для Львівщини, покривають близько 55% від потреб області. Наразі "Львівобленерго" застосовує одну групу графіка погодинних відключень. Якщо навантаження на енергосистему зросте, доведеться задіяти одразу дві групи.

За словами Козицького, через обледеніння та обриви проводів, обледеніння дерев та їхнє падіння на лінії електропередач у Львівській області повністю знеструмлені 25 населених пунктів, ще 57 – частково. Найбільше – у Львівському та Яворівському районах.

Щоб відновити електропостачання, залучено 67 бригад та понад 100 одиниць техніки. За 11 грудня після аварійних відключень відновили електропостачання у 62 населених пунктах.

Як потрібно поводитись біля місць обриву проводу лінії електропередачі:

Не наближайтесь до цього місця на відстань ближчу за вісім метрів, адже в такому випадку можна отримати смертельний удар струмом.

Відходьте з небезпечної зони "гусячим кроком" – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної та від землі і пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Про пошкоджені електромережі повідомте у кол-центр:

0-800-30-15-68,

067-333-15-68,

050-460-15-68,

093-170-15-68,

(032) 290-75-68.

Де найбільші проблеми зі світлом

Напередодні Максим Козицький розповів, що найбільший дефіцит електроенергії в енергосистемі: