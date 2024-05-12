В Украине возможны тяжелые периоды из-за дефицита света: в Минэнерго сказали, когда именно

12 мая 2024, 03:03
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С марта российские захватчики снова массированно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Минэнерго предупредили о возможности тяжелых периодов из-за дефицита света.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

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Когда возможен очередной тяжелый период

Отвечая на вопрос, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы, Светлана Гринчук заявила: "Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и различные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон. Это сейчас для нас приоритет".

Заметим, чиновница также рассказывала, что учитывая повреждения в результате российских обстрелов, сейчас прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Поэтому действительно могут быть отключения и бытовых потребителей.

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Дальнейшие атаки могут сделать ситуацию критической

  • Накануне, 9 мая, технический директор ПАО "Центрэнерго" заявил, что сейчас ситуация в энергетике тяжелая, но контролируемая.
  • В то же время Евгений Гарькавый отметил: "Дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации".
Автор: Юлія Муріна