Украину вскоре накроют заморозки: прогнозируют ли в Минэнерго отключение света

В Украине вскоре ожидают похолодание и заморозки. Однако графики отключений света пока вводить не будут.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник. Он отметил, что сейчас для введения графиков нет никаких оснований, передает 24 Канал.

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Что будет с графиками отключений, когда придут заморозки

Николай Колесник рассказал, что украинская энергосистема на сегодня работает стабильно, а те заморозки, которые прогнозируют, не будут длительными. Поэтому и отключений не будет.

На энергосистему влияют именно затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления, что, собственно, влияет на работу энергосистемы,

– пояснил он.

Заместитель министра энергетики также напомнил, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура ниже +8 градусов более трех суток.

Он также отметил, что уже провели необходимый комплекс мероприятий. В частности с опережением графиков приняты все технические меры по подготовке функционирования объектов атомной генерации.

"Уже 9 блоков сейчас работают, что добавляет нам мощности и возможности покрывать увеличенный спрос", – отметил Николай Колесник.

К слову, ранее в Укрэнерго заявляли, что Украина может пройти зиму без отключений. По словам исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта, это возможно, если температура воздуха останется на уровне от нуля градусов и выше.