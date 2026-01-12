Тысячи людей остаются без света: какая ситуация в энергетике на Киевщине

На Киевщине продолжаются проблемы с электроснабжением. 3 тысячи абонентов все еще без света.

Над восстановлением электроснабжения круглосуточно работают около 200 аварийных бригад ДТЭК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Какова ситуация со светом в Киевской области?

С начала аварийных отключений энергетикам уже удалось вернуть свет почти 400 тысячам абонентов по всей области. Электроснабжение восстановили более чем в 27 тысячах домов.

В то же время около 3 тысяч потребителей до сих пор остаются без электричества. Больше всего повреждений зафиксировано в Василькове и Обухове. Также есть немало точечных аварий – каждая из них требует отдельного решения и времени.

Возможны локальные поломки и аварийные обесточивания на местных сетях, которые требуют дополнительного времени для устранения. Прошу отнестись к этому с пониманием – работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет,

– отметил председатель ОВА Николай Калашник.

В Броварском и Бориспольском районах из-за повреждения оборудования и ограничения в сетях вынужденно применяются экстренные отключения. В других громадах области действуют стабилизационные графики.

Проблемы со светом есть и в самом Киеве