Прилеты зафиксировали также и во Львовской области. Следовательно, очередной теракт страны-агрессорки не мог не повлиять на поставку потребителям электроэнергии.
Больше об этом Враг попал по объекту критической инфраструктуры Львовской области: возможны перебои со светом и водой
Лимит потребления электроэнергии
Поэтому, соответственно, НЭК "Укрэнерго" было вынуждено скорректировать лимиты поставки света. Их определяют, учитывая общую ситуацию в энергосистеме Украины.
Лимит формируется и применяется в случае, когда потребление больше, чем возможности производить и доставлять электроэнергию. Эта ситуация связана с последствиями обстрелов россиянами электростанций и подстанций, которые из-за повреждений не могут работать в режиме, какой был до войны.
– объяснили в "Львовоблэнерго".
В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что при любом превышении лимита энергетики будут вынуждены применять график почасовых отключений.
Графики почасовых отключений
Отметим, что 16 января лимит Львовской области и города составит 530,5 мегаватт. Чтобы избежать или минимизировать возможность отключений, необходимо подходить к использованию электроэнергии с умом.
Просим всех рационально пользоваться электроэнергией,
– призвали во "Львовоблэнерго".
Умное использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала
Однако, чтобы отсутствие света не застало вас врасплох, вы можете узнать заранее, когда по вашему адресу может пропасть электроэнергия. Для этого нужно узнать, к какой группе отключения относится ваш дом и сверить ее с графиком.
Узнать и группу отключения, и актуальные графики вы можете:
- на сайте в разделе "Почему нет света",
- или с помощью чат-ботов "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram.
Графики отключения электроэнергии, актуальные по состоянию на 16 января / "Львовоблэнерго"
Какая ситуация за светом по Украине: коротко
- Из-за массированных ракетных атак России в Раде прогнозируют, что сроки отключений электроэнергии могут увеличиться.
- Более того, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что украинцам необходимо готовиться до "тяжелых дней" из-за уменьшения генерации электроэнергии.
- В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 16 января в Украине значительно вырос дефицит мощности электроэнергии. Поэтому энергетическая компания была вынуждена в пяти областях ввести аварийные отключения света.