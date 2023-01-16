Прильоти зафіксували також й на Львівщині. Тож черговий теракт країни-агресорки не міг не повпливати на постачання споживачам електроенергії.

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Ліміт споживання електроенергії

Тож відповідно НЕК "Укренерго" було вимушене скорегувати ліміти постачання світла. Їх визначають, зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

Ліміт формується та застосовується у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію. Ця ситуація пов’язана з наслідками обстрілів росіянами електростанцій та підстанцій, що через пошкодження не можуть працювати у режимі, який був до війни,

– пояснили в "Львівобленерго".

У "Львівобленерго" підкреслили, що при будь-якому перевищенні ліміту енергетики будуть змушені застосовувати графік погодинних відключень.

Графіки погодинних відключень

Зазначимо, що 16 січня ліміт для Львівської області та міста становитиме 530,5 мегаватів. Тож щоб уникнути або мінімізувати можливість відключень, необхідно підходити до використання електроенергії з розумом.

Просимо всіх раціонально користуватись електроенергією,

– закликали у "Львівобленерго".



Розумне використання енергоємних приладів / Інфографіка 24 каналу

Однак, щоб відсутність світла не заскочила вас зненацька, ви можете дізнатися наперед, коли за вашою адресою може пропасти електроенергія. Для цього потрібно дізнатися, до якої групи відключення належить ваш дім та звірити її з графіком.

Дізнатися і групу відключення, і актуальні графіки ви можете:

Графіки відключення електроенергії, актуальні станом на 16 січня / "Львівобленерго"

Яка ситуація за світлом по Україні: коротко