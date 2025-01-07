Ночью и утром фиксировали порывы юго-западного ветра до 25-30 м/с. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

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Непогода повредила линии электропередачи

Из-за падения опор и повреждения проводов на воздушных линиях 6-10 кВ полностью обесточены 4 населенных пункта, еще 10 остались без света частично.

Отключения произошли в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской громадах.

Массовые аварии и обрывы также на линиях 0,4 кВ:

в Косовской общине – 156 погашений,

в Верховинской общине – 34 погашения,

в Долинской общине – 126 погашений,

в Рожнятовской общине – 88 погашений,

в Коломыйской общине – 20 погашений,

в Надворной – 50 погашений,

в Яремче – 30 погашений.

Над восстановлением электроснабжения работают более 20 бригад энергетиков. Они прилагают максимум усилий, чтобы вернуть свет в каждый дом до конца светового дня.

К слову, утром 2 января часть Прикарпатья также была обесточена из-за непогоды. Тогда без света осталось 10 населенных пунктов Ивано-Франковской области.