Вночі та вранці фіксували пориви південного-західного вітру до 25-30 м/с. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

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Негода пошкодила лінії електропередачі

Через падіння опор та пошкодження проводів на повітряних лініях 6-10 кВ повністю знеструмлено 4 населені пункти, ще 10 залишилися без світла частково.

Вимкнення відбулися у Долинській, Рожнятівській, Косівській, Верховинській та Коломийській громадах.

Масові аварії та обриви є також на лініях 0,4 кВ:

у Косівській громаді – 156 погашень,

у Верховинській громаді – 34 погашення,

у Долинській громаді – 126 погашень,

у Рожнятівській громаді – 88 погашень,

у Коломийській громаді – 20 погашень,

у Надвірній – 50 погашень,

в Яремче – 30 погашень.

Над відновленням електропостачання працюють понад 20 бригад енергетиків. Вони докладають максимум зусиль, щоб повернути світло в кожну домівку до кінця світлового дня.

До слова, вранці 2 січня частина Прикарпаття також була знеструмлена через негоду. Тоді без світла залишилося 10 населених пунктів Івано-Франківської області.