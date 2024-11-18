Без света, тепла и воды: какая ситуация в Одессе после массированной атаки
Во время массированной атаки на Украину утром 17 ноября Россия ударила, в частности, по энергетической инфраструктуре Одесской области. Есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.
Сейчас самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера.
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Около 21:30 17 ноября чиновник констатировал, что ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией остается сложной. В то же время отметил, все специалисты непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть комфорт в дома жителей.
В южных и центральных районах области, – Измаильском, Раздельнянском, Березовском и Белгород-Днестровском, – электроснабжение стабильное. В Болградском и Подольском – энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают Пункты несокрушимости.
Сейчас самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе.
Проводятся ремонтные работы для полного восстановления тепла, света и водоснабжения. По информации ДТЭК, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работают генераторы,
– отметил Олег Кипер.
Всего в области функционирует 674 Пункта несокрушимости. При необходимости готовы оперативно открыть еще 138.
Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжения в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла. Спасибо за ваше терпение и понимание. Верьте в наших военных, энергетиков и коммунальщиков!
– подчеркнул председатель ОВА.
В эфире телемарафона чиновник рассказал, что во время утренней атаки на Одесскую область было нацелено около 50 целей, 80% из них – ракеты различных типов. В результате вражеской атаки погибли двое работников Укрэнерго, также получил ранения 17-летний парень.