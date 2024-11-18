Наразі найскладніша ситуація в Одесі й Одеському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.

До теми Екстрені відключення на Одещині: що відомо про відновлення світла

Відключення світла в Одесі

Близько 21:30 17 листопада посадовець констатував, що ситуація з теплопостачанням, водою та електроенергією залишається складною. Водночас наголосив, усі спеціалісти безперервно працюють, аби якнайшвидше повернути комфорт у домівки жителів.

У південних і центральних районах області, — Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському та Білгород-Дністровському, — електропостачання стабільне. У Болградському та Подільському – енергетики займаються його повним відновленням, також працюють Пункти незламності.

Наразі найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі.

Проводяться ремонтні роботи для повного відновлення тепла, світла та водопостачання. За інформацією ДТЕК, поки що немає технічної можливості подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Працюють генератори,

– зазначив Олег Кіпер.

Всього на Одещині функціонує 674 Пункти незламності. При необхідності готові оперативно відкрити ще 138.

Сподіваємося, що за сприятливих умов електропостачання на Одещині вдасться повністю стабілізувати найближчим часом. До ранку очікується відновлення води та тепла. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння. Вірте в наших військових, енергетиків та комунальників!

– наголосив голова ОВА.

В ефірі телемарафону посадовець розповів, що під час ранкової атаки на Одещину було націлено близько 50 цілей, 80% з них – ракети різних типів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників Укренерго, також зазнав поранень 17-річний хлопець.