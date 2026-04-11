Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света. Об этом сообщает ДТЭК.
Что известно об отключении света в Одессе?
В Одессе произошла авария на энергетическом оборудовании, в результате чего без электроснабжения остались части Хаджибейского и Пересыпского районов. Из-за инцидента также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.
По предварительным данным, отключение имеет локальный характер, однако ситуация может влиять на стабильность энергоснабжения в близлежащих районах. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Сейчас ремонтные бригады ДТЭК уже работают на месте аварии. Энергетики отмечают, что делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения. Специалисты уточняют, что после ликвидации повреждения возможны кратковременные технические перепады напряжения при возвращении света. Окончательные сроки восстановления пока не называются.
Вниманию! В Украине снова вернули графики отключений не только из-за последствий российских ударов, но и из-за текущего дефицита электроэнергии. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами: облачной погодой, из-за которой упала генерация солнечных электростанций, ограничением импорта электроэнергии и снижением цен на рынке решением НКРЕКП. Из-за этого часть газовой генерации перестала работать безубыточно, а в энергосистеме возник искусственно углубленный дефицит.
Будет ли свет на Пасху?
В Укрэнерго сообщили, что на Пасху 12 апреля 2026 года отключения электроэнергии не прогнозируются. Мероприятий ограничения потребления пока не планируют, поэтому украинцы имеют шанс провести праздник со светом. В то же время энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы.
Там отметили, что ситуация в энергосистеме остается контролируемой, однако может меняться в зависимости от нагрузки и факторов безопасности. По состоянию на сейчас отключения электроэнергии на Пасху 12 апреля не прогнозируются. В компании подчеркнули, что применение графиков ограничения потребления не планируется. В то же время украинцев просят уменьшить использование мощных электроприборов в пиковые часы.
В частности, речь идет о периоде с 18:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно возрастает. Именно в это время рекомендуют максимально экономно потреблять электроэнергию. Энергетики отмечают, что ситуация может измениться в случае новых атак или повреждений инфраструктуры. Также влияние на систему имеют последствия предыдущих обстрелов и уровень потребления.