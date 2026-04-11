Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света. Об этом сообщает ДТЭК.

Что известно об отключении света в Одессе?

В Одессе произошла авария на энергетическом оборудовании, в результате чего без электроснабжения остались части Хаджибейского и Пересыпского районов. Из-за инцидента также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

По предварительным данным, отключение имеет локальный характер, однако ситуация может влиять на стабильность энергоснабжения в близлежащих районах. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Сейчас ремонтные бригады ДТЭК уже работают на месте аварии. Энергетики отмечают, что делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения. Специалисты уточняют, что после ликвидации повреждения возможны кратковременные технические перепады напряжения при возвращении света. Окончательные сроки восстановления пока не называются.

Вниманию! В Украине снова вернули графики отключений не только из-за последствий российских ударов, но и из-за текущего дефицита электроэнергии. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами: облачной погодой, из-за которой упала генерация солнечных электростанций, ограничением импорта электроэнергии и снижением цен на рынке решением НКРЕКП. Из-за этого часть газовой генерации перестала работать безубыточно, а в энергосистеме возник искусственно углубленный дефицит.

