В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения света

Из-за террористических ударов российских оккупантов по объектам энергетических объектов во многих украинских городах выключают свет. Кто-то спокойно ждет возобновления электроснабжения, другие же пытаются протестовать.

В частности, такой протест произошел в Одессе. Соответствующие видео опубликовал ряд местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал.

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В Одессе перекрыли дорогу из-за отключения света

В Одессе 18 ноября люди перекрыли дорогу из-за отключения света. Инцидент произошел на Люстдорфской дороге.

Следует заметить, что в протесте приняли участие не слишком много горожан. Ведь большинство понимает, что отключение – это не блажь облэнерго, а прямое следствие российских атак.

Энергетики круглосуточно работают, чтобы возобновить электроснабжение во все украинские дома.

Смотрите видео протеста в Одессе:

На место происшествия приехали правоохранители. В 19:47 акция протеста завершилась, и люди пошли домой.

Только 15 ноября россияне повредили в Украине 15 энергетических объектов, в результате чего не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. В Укрэнерго показали один из трансформаторов, в который попала

Одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия света: видео

По информации Суспільне, люди жаловались, что у них нет света уже третьи сутки, и требовали создать графики, по которым будут выключать электроэнергию.

"Действительно это уже выходит за все рамки. У нас и холодно, невозможно помыться, приготовить еду, сыро, все течет. Мы не просим, мы требуем нам дать свет. Почему только наш район попал под эти какие-то санкции? Если вопрос не будет решаться, мы будем продолжать", – отметили митингующая Ирина.

Интересно, что часть людей покинула митинг еще до завершения, потому что у них дома появился свет.



Одесситы жалуются на отсутствие света / Фото Суспільне

После атак россиян в Одесской области приняли беспрецедентные решения

Глава Одесской ОВА Максим Марченко 17 ноября рассказал о сложной ситуации в области. Он напомнил, что из-за массированных обстрелов Укрэнерго вынужденно ввело аварийные отключения электроэнергии.

В Одесской области пришлось ввести несколько графиков отключения одновременно, где один накладывается на другой. По словам Марченко, "отключено уже все, что возможно, но даже этого недостаточно".

Я понимаю, что в домах на линиях электроснабжения света нет уже больше суток. И сегодня были приняты беспрецедентные решения по отключению некоторых рабочих линий для поддержки нерабочих,

– сказал глава Одесской ОВА.

Он подчеркнул, что энергосистема Украины – это единый организм, поэтому на работу одного объекта влияет другой. Пока мощности для всей страны недостаточно.

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