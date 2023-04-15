Часть Одесской области осталась без света: что произошло на этот раз
Источник:ДТЭК "Одесские электросети"
Утром субботы, 15 апреля, в одном из районов Одессы пропал свет. Позже энергетики рассказали, что произошло.
На одной из высоковольтных подстанций, питающей областной центр, в 07:56 произошло аварийное отключение оборудования.
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В результате аварии без света утром субботы осталась часть Киевского района. Однако энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома одесситов.
Просим с пониманием отнестись к ситуации. О возобновлении электроснабжения сообщим дополнительно на наших официальных страницах,
– подчеркивают в ДТЭК.
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Возобновление энергосистемы после российских обстрелов продолжается
В Минэнерго рассказали, что в Украину поступило 13 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики. Среди оборудования – силовые трансформаторы, трансформаторы тока, мобильные газовые котельные, генераторы общим весом почти 136 тонн.
Оборудование распределено Минэнерго для энергетических предприятий Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Укрзализныци.
"Мы благодарим наших партнеров из Финляндии за поддержку украинского энергетического сектора. Переданное оборудование – важный вклад в восстановление и стабилизацию работы нашей энергосистемы, которую целенаправленно пытался уничтожить враг", – подчеркнул министр Герман Галущенко.