На одній з високовольтних підстанцій, що живить обласний центр, о 07:56 сталося аварійне відключення обладнання.

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Внаслідок аварії без світла зранку суботи залишилася частина Київського району. Однак, енергетики вже працюють, аби якнайшвидше повернути світло в оселі одеситів.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Про відновлення електропостачання повідомимо додатково на наших офіційних сторінках,

– наголошують у ДТЕК.

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Відновлення енергосистеми після російських обстрілів триває

У Міненерго розповіли, що в Україну надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Серед наданого обладнання – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн.

Устаткування розподілено Міненерго для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці.

"Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання – важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог", – наголосив міністр Герман Галущенко.