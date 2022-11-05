Почему в новостройках свет отключают хаотично и надолго

В Киеве и области был введен график отключения света после того, как Россия атаковала энергетическую инфраструктуру. Однако жители некоторых новостроек жалуются, что у них это происходит хаотично.

Люди жалуются, что не могут найти свой адрес в графике отключения света. Почему так происходит – читайте дальше.

Отключение света в Украине: графики и перечень городов

Причина в застройщиках

Все потому, что по документам эти здания – до сих пор стройплощадки. Для стройплощадок график отключений более жесткий, потому что они являются промобъектами,

– объяснил директор компании Yasno Сергей Коваленко.

То есть когда застройщик начинает строить дом, то подключает его к электросети как стройплощадку. После завершения строительства его должны подключить к постоянной схеме питания. Владельцы квартир должны заключить договоры с Оператором системы распределения, а только после этого – с Yasno. Однако некоторые компании пренебрегают этим.

Поскольку дом не подключен к сети по нормальной схеме, его жильцы получают электроэнергию по более высокому тарифу, а в Yasno вообще не знают, что это уже заселенная новостройка. Потому никто и не вносит такой дом в график.

Чтобы разрешить ситуацию, одобрили специальный закон

Чтобы повлиять на ситуацию, в Украине одобрили соответствующий закон. Согласно ему, застройщики должны обратиться к:

ДТЭК;

в Yasno

Как платить за электроэнергию вдвое меньше

После этого жители смогут увидеть свой дом в графике отключений и платить за свет по нормальному тарифу.

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