Люди бідкаються, що не можуть знайти свою адресу в графіку відключення світла. Чому так відбувається – читайте далі.

До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Причина у забудовниках

Все тому, що за документами ці будівлі – досі будмайданчики. Для будмайданчиків графік відключень є більш жорстким, тому що вони є промоб'єктами,

– пояснив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Тобто коли забудовник починає споруджувати будинок, то підключає його до електромережі як будмайданчик. Після завершення будівництва, його мають під'єднати до постійної схеми живлення. Власники квартир повинні укласти договори з Оператором систему розподілу, а тільки після цього – з Yasno. Однак деякі компанії нехтують цим.

Оскільки будинок не підключений до електромережі за нормальною схемою, його мешканці отримують електроенергію за вищим тарифом, а в Yasno взагалі не знають, що це вже заселена новобудова. Тому ніхто і не вносить такий будинок у графік.

Аби вирішити ситуацію, схвалили спеціальний закон

Щоб вплинути на цю ситуацію, в Україні схвалили відповідний закон. Згідно з ним, забудовники повинні звернутися до:

ДТЕК;

в Yasno

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Після того мешканці зможуть побачити свій будинок у графіку відключень і ще більше – платити за світло за нормальним тарифом.

Зверніть увагу! 5 листопада аварійні відключення світла запровадили у 8 регіонах України. Мовиться про Київ та область, а також Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську та Полтавську області.

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