Почему на Рождество в Киеве целый день не выключали свет: энергетик объяснил, как работают отключения
На Рождество в Киеве целый день не было отключений света. Жители столицы пытаются понять, почему так произошло.
Однако объяснить это явление очень просто. Дело в том, что 24 и 25 декабря были выходные, поэтому промышленность не работала. Об этом 24 канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
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Как работают отключения
По словам Харченко, в выходные бизнес-потребители существенно уменьшили свое потребление, соответственно эти объемы электроэнергии можно было высвободить для частных потребителей и направить их в дома к киевлянам. Но в понедельник снова заработала промышленность, снова нуждается в электричестве бизнес. Поэтому количество свободной энергии, которую можно было бы направить к частным потребителям, уменьшилось.
Почему на Рождество не выключали свет? / Опровержение распространенных фейков: смотрите видео
Понятно, что нельзя свести к нулю бизнес. Мы должны зарабатывать деньги, платить налоги, обеспечивать армию и т.д. Поэтому в выходные дни сейчас намного легче снабдить частных потребителей электричеством,
– замечает Харченко.
К сожалению, дефицит в системе все еще очень велик. Особенно ощутим он в Киевском энергетическом районе.
"По моей оценке, реальный дефицит составляет примерно 50%. Это сложная ситуация, которая не позволяет в достаточной степени подать электричество, что бы оно было большую часть суток", – утверждает эксперт по энергетике.
Он отмечает: график, когда электричество есть 4 часа, а потом его 4 часа нет – действительно очень хороший для киевского региона. "Я всех призываю быть морально готовыми, что он не станет лучше. По крайней мере, в ближайшее время", – подытожил Харченко.
Отмена аварийных отключений: в Укрэнерго опровергли фейк
- Россия постоянно наносит удары по критической инфраструктуре Украины, в результате чего время от времени применяются аварийные отключения света. Украинцы уже привыкли к жизни в новых реалиях.
- Традиционно, враг прибегает не только к ракетному террору, но и к информационному. Так, в сети начали распространять ложную информацию об отмене таких отключений. Злоумышленники даже создали фальшивую страницу "Укрэнерго".
- В энергетической компании подчеркнули, что подобная затея – это попытка взбудоражить общество ложной информацией, ведь о возможности отмены аварийных отключений в сегодняшних реалиях речь даже не идет.
- "Напомним, аварийные отключения – это вынужденный шаг, который применяется исключительно при наличии дефицита для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – отметили в "Укрэнерго".
- Так что в компании призвали украинцев обращать внимание только на информацию из официальных источников, а также сообщать, если увидите в сети фейковую информацию под логотипом "Укрэнерго". Официальными же источниками самой энергетической компании в соцсетях являются: фейсбук и телеграмм-канал.