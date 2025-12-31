В Укрэнерго объяснили, почему вместо графиков действуют аварийные отключения и сколько это продлится

В части Киева и области, а также в Одессе и на всей Одесской области пока не применяются графики почасовых отключений. Из-за российских ударов по энергетике в этих регионах происходят аварийные обесточивания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Почему графики иногда не работают?

В Укрэнерго объяснили, что массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Киевской и Одесской областей в декабре имеют общие черты: враг одновременно бил по объектам генерации и сетям передачи и распределения электроэнергии.

Таким образом россияне повредили все звенья производства и доставки электроэнергии.

Поэтому процесс ремонтов требует больше времени, чем это было после предыдущих атак. По каждому направлению есть свои трудности и свои сроки возвращения поврежденного оборудования в работу,

– добавили энергетики.

Чтобы не перегружать сети и избежать аварий, операторы систем распределения пока экстренно отключают часть потребителей.

Как отметили в Укрэнерго, из-за масштабов повреждений оборудование не может передать всю необходимую электроэнергию для того, чтобы выполнять почасовые графики. Соответственно пока не будут восстановлены объекты распределения и передачи электроэнергии, обеспечить прогнозируемость применения отключений физически невозможно.

Сейчас все энергетики работают совместно и круглосуточно над восстановлением объектов.

Как только ситуация стабилизируется – появится и возможность вернуться к прогнозируемым графикам почасовых отключений,

– подытожили в Укрэнерго.

