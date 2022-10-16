Экономит вся Украина: города Днепропетровской области отказались от уличного освещения

После ночных обстрелов в Днепропетровской области более 2 тысяч семей остались без электроэнергии. Чтобы не перегружать электросеть, города области отказываются от уличного освещения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бобаченко. По ее словам, энергетики уже починили сети после последнего обстрела .

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В Днепропетровской области отказались от уличного освещения

По словам Бобаченко, к сожалению, есть серьезные разрушения на объектах энергетической инфраструктуры. Однако энергетики пытаются все починить.

Мы очень надеемся, что все получится. Сейчас все города, все общины перешли в режим максимальной экономии электричества. Нам удалось по области снизить потребление электричества более чем на 10%, за что хочется сказать спасибо всем людям,

– добавила советница главы ОВА.

Она добавила, что в области города и общества отказались от уличного освещения. К примеру, в Днепре оно работает только до 20:00 и выключается. Утром уличное освещение не включают.

"Также магазины, рестораны, кофейни не включают свои вывески, не включают рекламное освещение. То есть все отнеслись с пониманием к ситуации и все экономят там, где могут сэкономить", – подытожила Бобаченко.

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Энергетики поблагодарили украинцев за экономию электроэнергии

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что Киев и весь центральный регион Украины провели вечер 15 октября без принудительных ограничений на потребление электроэнергии.

"Это прямой результат того, что в вечерние часы украинцы сознательно ограничили использование электроприборов", – отметили в "Укрэнерго".

Потребители Киева и области снизили потребление на 7%. В свою очередь, самыми сознательными по уменьшению потребления стали жители Черниговской области. Их результат составляет почти 20%.

"Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии. Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор".

Специалисты добавили, что когда украинцы сознательно ограничивают потребление электроэнергии, они:

берегут "раненую" обстрелами энергосистему от перегрузки, что позволяет экспертам ускорить ее восстановление;

помогают стране сэкономить уголь, который потребуется тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии;

экономят собственные средства, ведь счет за электроэнергию по итогам месяца будет меньше.

"И главное – когда вы ограничиваете собственное потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина – это возможность для других быть со светом", – отметили в "Укрэнерго".

Энергетики отметили, что все украинцы вносят свой вклад в победу – помогают волонтерам, донатят для героических ВСУ.

"Отныне в этот список вы можете добавить помощь энергетикам. И это просто. Не надо сидеть в темноте. Выключите хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключите лишнее освещение в помещениях, расскажите о бережливом потреблении своим родным, друзьям и соседям", – подытожили специалисты.

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