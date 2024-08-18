Следующая неделя будет сложной, Украину ждет новое испытание жарой, – Укрэнерго

В Укрэнерго рассказали, что с 19 августа в Украине будут действовать графики отключения света. Ведь в энергосистеме возник дефицит.

Свет будут выключать из-за того, что потребление растет во время жары. В частности, 19 августа свет будут выключать с 17:00 до 21:00, пишет 24 Канал.

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Какой ситуации со светом ждать

Следующая неделя для украинской энергосистемы будет достаточно сложной и нас ждет новое испытание жарой. Дефицит может вернуться и, поэтому, – экономное потребление будет чрезвычайно важным, чтобы пройти этот период с как можно меньшим дискомфортом для всех нас, для всех потребителей,

– заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, нагрузка не энергосистему будет больше всего в течение понедельника – пятницы.

"В отличие от этой недели, когда Укрэнерго фиксировал дефицит только вечером, на следующей неделе нехватка энергии будет ощущаться в течение всех суток", – объяснил Кудрицкий.

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По его словам, в Укрэнерго ожидают, что спадание жары уменьшит потребление и дефицит. Также в конце августа в работу привлекут дополнительные энергогенерирующие мощности. Это выведет на ситуацию, которая есть сейчас – то есть ситуацию, которая позволяет избегать отключения потребителей.