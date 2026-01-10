Не только из-за обстрелов: в ДТЭК объяснили, почему Киев не возвращается к графикам отключений
- В Киеве из-за российских атак повреждены объекты генерации электроэнергии, что затрудняет соблюдение графиков стабилизационных отключений.
- Перебои с электроснабжением также вызваны плохой погодой.
В Киеве энергетики пытаются обеспечивать светом всех жителей. Однако российские атаки повредили важные объекты генерации электроэнергии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какова ситуация со светом в Киеве?
Враг во время атак повредил объекты, которые производят и передают электроэнергию. Вследствие этого энергетики не могут придерживаться графиков стабилизационных отключений. Сейчас в части столицы действуют стабилизационные отключения света.
В ДТЭК добавляют, что не только из-за обстрелов произошли перебои со светом. Плохая погода тоже на это повлияла.
Из-за морозов увеличивается потребление электричества, потому что нужно больше энергии на обогрев. Также погода сама по себе провоцирует много отключений. Ситуация ухудшается из-за падения деревьев, обледенения и заметенных снегом дорог, из-за чего энергетики не могут доехать до мест повреждений,
– сообщили в компании.
Враг ударил по энергетике в тот момент, когда морозы и так нанесли проблемы. ДТЭК не может спрогнозировать, когда в столице вернут графики почасовых отключений. Энергетики пытаются улучшить ситуацию, у них много работы.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Погода и российские обстрелы мешают восстанавливать систему. Поэтому в течение суток во всех регионах есть необходимость в экономном энергопотреблении. Энергетики отмечают, что рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний.
Столичные власти 9 января рекомендовали киевлянам временно выехать из города из-за отсутствия отопления. Критическая инфраструктура столицы получала энергию от мобильных котельных, а городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
В Киеве возникли также проблемы с поставками воды. Все службы столицы работают над восстановлением коммуникаций.