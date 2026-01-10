Не только из-за обстрелов: в ДТЭК объяснили, почему Киев не возвращается к графикам отключений

В Киеве энергетики пытаются обеспечивать светом всех жителей. Однако российские атаки повредили важные объекты генерации электроэнергии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какова ситуация со светом в Киеве?

Враг во время атак повредил объекты, которые производят и передают электроэнергию. Вследствие этого энергетики не могут придерживаться графиков стабилизационных отключений. Сейчас в части столицы действуют стабилизационные отключения света.

В ДТЭК добавляют, что не только из-за обстрелов произошли перебои со светом. Плохая погода тоже на это повлияла.

Из-за морозов увеличивается потребление электричества, потому что нужно больше энергии на обогрев. Также погода сама по себе провоцирует много отключений. Ситуация ухудшается из-за падения деревьев, обледенения и заметенных снегом дорог, из-за чего энергетики не могут доехать до мест повреждений,

– сообщили в компании.

Враг ударил по энергетике в тот момент, когда морозы и так нанесли проблемы. ДТЭК не может спрогнозировать, когда в столице вернут графики почасовых отключений. Энергетики пытаются улучшить ситуацию, у них много работы.

