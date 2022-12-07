В Киеве экстренные отключения света: стабилизационные графики не работают

Жителей Киева предупредили о введении экстренного отключения света. К сожалению, по состоянию на утро 7 декабря, стабилизационные графики не работают.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. В компании отмечают, что причиной соответствующего решения стали массированные ракетные удары.

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Киевлян просят сохранять спокойствие

Атаки по объектам критической инфраструктуры, к сожалению, влияют на работу электросети. Поскольку они получили повреждения в результате последней атаки 5 декабря, то происходят как плановые, так и внеочередные отключения света.

Так, жителей Киева предупредили, что в столице 7 декабря введено экстренное отключение света. Итак, сейчас графики стабилизационных отключений не действуют. Киевлян призывают набраться терпения и сохранять спокойствие.

Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется,

– отмечают в компании.



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