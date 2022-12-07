В Киеве экстренные отключения света: стабилизационные графики не работают
Источник:ДТЭК
Жителей Киева предупредили о введении экстренного отключения света. К сожалению, по состоянию на утро 7 декабря, стабилизационные графики не работают.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. В компании отмечают, что причиной соответствующего решения стали массированные ракетные удары.
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Киевлян просят сохранять спокойствие
Атаки по объектам критической инфраструктуры, к сожалению, влияют на работу электросети. Поскольку они получили повреждения в результате последней атаки 5 декабря, то происходят как плановые, так и внеочередные отключения света.
Так, жителей Киева предупредили, что в столице 7 декабря введено экстренное отключение света. Итак, сейчас графики стабилизационных отключений не действуют. Киевлян призывают набраться терпения и сохранять спокойствие.
Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется,
– отмечают в компании.
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Какая ситуация с электроэнергией в Украине
- Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий анонсировал массовые отключения 7 декабря. По его словам, в этот день у энергосистемы будет больший дефицит, чем до обстрела. Поэтому будут дополнительно ограничивать подачу электроэнергии как к предприятиям, так и бытовым потребителям.
- Когда удастся вернуться к графикам? По словам Кудрицкого, для этого нужно еще 2 – 3 дня. Если же враг снова нанесет удар, то, конечно, ни о каких плановых отключениях и речи не будет.
- В то же время, он отметил, что в Украине уже приближаются к возвращению к плановым отключениям. Дефицит мощностей пытаются привести к параметрам, когда можно будет четко по графику выключать свет. Следовательно, люди смогут хоть как-то планировать свой день.
- Заметим, что дефицит мощностей на территории Украины составляет 19%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Он также отметил, что за последние месяцы 35% ключевых объектов магистральных сетей получили повреждения. Более того, 70% из них подвергались атакам два, а то и больше раза.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, сколько еще украинцам придется жить с отключением света. По его словам, следует быть готовым, что соответствующая тенденция будет сохраняться до конца марта 2023 года.