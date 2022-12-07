Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі. У компанії наголошують на тому, що причиною відповідного рішення стали масовані ракетні удари.

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Киян просять зберігати спокій

Атаки по об'єктах критичної інфраструктури, на жаль, впливають на роботу електромережі. Оскільки вони зазнали пошкоджень внаслідок останньої атаки 5 грудня, то відбуваються як планові, так і позачергові відключення світла.

Так, мешканців Києва попередили, що у столиці 7 грудня запроваджене екстрене відключення світла. Отже, наразі графіки стабілізаційних відключень не діють. Киян закликають набратися терпіння та зберігати спокій.

Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується,

– наголошують у компанії.



Як утеплити житло на випадок відключення електроенергії й опалення / Інфографіка 24 каналу

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