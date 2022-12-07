Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі. У компанії наголошують на тому, що причиною відповідного рішення стали масовані ракетні удари.
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Киян просять зберігати спокій
Атаки по об'єктах критичної інфраструктури, на жаль, впливають на роботу електромережі. Оскільки вони зазнали пошкоджень внаслідок останньої атаки 5 грудня, то відбуваються як планові, так і позачергові відключення світла.
Так, мешканців Києва попередили, що у столиці 7 грудня запроваджене екстрене відключення світла. Отже, наразі графіки стабілізаційних відключень не діють. Киян закликають набратися терпіння та зберігати спокій.
Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується,
– наголошують у компанії.
Як утеплити житло на випадок відключення електроенергії й опалення / Інфографіка 24 каналу
Яка ситуація з електроенергією в Україні
- Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький анонсував масові відключення 7 грудня. За його словами, цього дня в енергосистемі буде більший дефіцит, ніж до обстрілу. Тож додатково обмежуватимуть подачу електроенергії як до підприємств, так і побутових споживачів.
- Коли ж вдасться повернутися до графіків? За словами Кудрицького, для цього потрібно ще 2 – 3 дні. Якщо ж ворог знову завдасть удару, то, ясна річ, що ні про які планові відключення й мови не буде.
- Водночас він зауважив, що в Україні вже наближаються до повернення до планових відключень. Дефіцит потужностей намагаються привести до параметрів, коли можна буде чітко по графіку вимикати світло. Отже, люди зможуть бодай якось планувати свій день.
- Зауважимо, що дефіцит потужностей по території України становить 19%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також зауважив, що за останні місяці 35% ключових об'єктів магістральних мереж зазнали пошкоджень. Ба більше, 70% з них зазнавали атак два, а то й більше рази.
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, скільки ще українцям доведеться жити з відключенням світла. За його словами, слід бути готовими, що відповідна тенденція зберігатиметься до кінця березня 2023 року.