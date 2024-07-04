Жара и вражеские обстрелы: как Минэнерго борется с дефицитом электроэнергии
Сейчас спрос на потребление электроэнергии покрывают собственной генерацией, а также ведутся переговоры с европейскими коллегами по увеличению мощности для импорта до 2,2 ГВт. Кроме этого, внедряется активная ремонтная кампания.
Периодические разрушения врагом энергетической инфраструктуры и жара приводят к значительному дефициту электроэнергии. Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона отметил, что Минэнерго внедряет ряд мероприятий, которые помогут преодолеть недостаток генерации в энергоструктуре, передает 24 Канал.
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Недостаток генерации и собственный импорт
Ситуация в энергосистеме осложняется постоянными обстрелами гражданско-энергетической системы со стороны россиян. Поэтому власти приняли решение, согласно которому для предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд не применяют графики ограничений.
На коммерческой основе правительством приняты соответствующие решения о предоставлении возможности частным предприятиям, промышленным предприятиям контрактовать от 80% их потребления по импорту. Еще и при этом не применяются графики ограничения мощности,
- отметил Колесник.
Увеличение мощности до 2.2 ГВт
Колесник добавляет, что сейчас используется мощность 1,7 ГВт. Однако в планах Миэнерго увеличить мощность для импорта до 2,2 ГВт.
“Тем не менее, при этом проводим переговоры с европейскими коллегами, по инициативе министра Галущенко и есть межгосударственный диалог в части увеличения мощности до 2,2 ГВт”,- говорит Николай Колесник.
Жара и ремонтная кампания
На формирование графиков отключений света влияет не только фактический спрос, но и жара. Ведь повышение температур связано с усиленным потреблением. Вследствие этого количество доступной мощности уменьшается и приводит к увеличению графиков.
Колесник призывает украинцев потреблять электроэнергию ответственно. Ведь это помогает энергетикам сбалансировать энергосистему.
Поэтому эффективное потребление, этим вы помогаете энергетикам сдерживать, сбалансировать энергосистему в максимально безопасном виде,
- подчеркивает заместитель.
Колесник добавляет, что на сегодня восстанавливается то энергооборудование, которое возможно отремонтировать.
Ранее президент Украины отметил, что чиновники рассматривают соответствующее соглашение по увеличению импорта электроэнергии из Европы.