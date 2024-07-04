Періодичні руйнування ворогом енергетичної інфраструктури та спека призводять до значного дефіциту електроенергії. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону зазначив, що Міненерго впроваджує низку заходів, що допоможуть подолати нестачу генерації в енергоструктурі, передає 24 Канал.

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Нестача генерації та власний імпорт

Ситуація в енергосистемі ускладнюється постійними обстрілами цивільно-енергетичної системи зі сторони росіян. Відтак влада ухвалила рішення, згідно з яким для підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб не застосовують графіки обмежень.

На комерційній основі урядом прийнято відповідні рішення щодо надання можливості приватним підприємствам, промисловим підприємствам контрактувати від 80 % їх споживання за імпортом. Ще і при цьому не застосовуються графіки обмеження потужності,

- зазначив Колісник.

Збільшення потужності до 2.2 ГВт

Колісник додає, що наразі використовується потужність 1,7 ГВт. Проте у планах Міенерго збільшити потужність для імпорту до 2,2 ГВт.

“Тим не менш, при цьому проводимо перемовини з європейськими колегами, з ініціативи міністра Галущенка і є міждержавний діалог у частині збільшення потужності до 2,2 ГВт”,- каже Микола Колісник.

Спека та ремонтна кампанія

На формування графіків відключень світла впливає не тільки фактичний попит, але й спека. Адже підвищення температур пов'язане з посиленим споживанням. Внаслідок цього кількість доступної потужності зменшується та призводить до збільшення графіків.

Колісник закликає українців споживати електроенергію відповідально. Адже це допомагає енергетикам збалансовувати енергосистему.

Тому ефективне споживання, цим ви допомагаєте енергетикам стримувати, збалансовувати енергосистему в максимально безпечному вигляді,

- підкреслює заступник.

Колісник додає, що на сьогодні відновлюється те енергообладнання, котре можливо відремонтувати.

Раніше президент України зазначив, що урядовці розглядають відповідну угоду щодо збільшення імпорту електроенергії з Європи.