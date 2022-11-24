В Житомирской области полмиллиона человек остались без света, а в Запорожье – срочные отключения

Россия в очередной раз обстреляла энергетическую систему Украины. В результате этого проблемы со светом есть в Запорожье и Житомирской области.

24 канал расскажет, какая ситуация с электроснабжением в Запорожье и Житомирской области. Напомним, что также 70% Киева по-прежнему остаются без электроэнергии.

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Что со светом в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что 23 ноября вечером и ночью энергетикам удалось возобновить поставки электроэнергии для почти 400 тысяч потребителей.

Сегодня, 24 ноября, из-за необходимости сбалансировать энергосистему страны Укрэнерго ввело дополнительные ограничения, из-за которых количество абонентов, отключенных от сети, увеличилось вдвое – до более 500 тысяч.

Критическая инфраструктура области подключена к сети. Как только удастся сбалансировать национальную энергосеть, поставки электроэнергии жителям области будут возобновлены,

– отметил глава региона.

В Запорожье проблемы с электричеством

По сообщению "Запорожьеоблэнерго", состояние единой энергосистемы требует срочного уменьшения объемов потребления электроэнергии.

К сожалению, энергетики вынуждены в срочном порядке приступить к отключению, кроме первой, также и второй очереди.

"Сейчас сложно делать прогнозы заранее, поэтому просим следить за сообщениями на официальных информационных ресурсах", – подчеркнули в Запорожской ОВА.

У Зеленского оценили перспективы восстановления света

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас самое главное, чтобы все украинцы понимали, что энергетики и власть работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроэнергию. Работа началась с первой минуты ракетного обстрела.

По его словам, специалисты сейчас чинят электросети и энергообъекты. Также в украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости.

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