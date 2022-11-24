В Житомирской области полмиллиона человек остались без света, а в Запорожье – срочные отключения
Россия в очередной раз обстреляла энергетическую систему Украины. В результате этого проблемы со светом есть в Запорожье и Житомирской области.
24 канал расскажет, какая ситуация с электроснабжением в Запорожье и Житомирской области. Напомним, что также 70% Киева по-прежнему остаются без электроэнергии.
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Что со светом в Житомирской области
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что 23 ноября вечером и ночью энергетикам удалось возобновить поставки электроэнергии для почти 400 тысяч потребителей.
Сегодня, 24 ноября, из-за необходимости сбалансировать энергосистему страны Укрэнерго ввело дополнительные ограничения, из-за которых количество абонентов, отключенных от сети, увеличилось вдвое – до более 500 тысяч.
Критическая инфраструктура области подключена к сети. Как только удастся сбалансировать национальную энергосеть, поставки электроэнергии жителям области будут возобновлены,
– отметил глава региона.
В Запорожье проблемы с электричеством
По сообщению "Запорожьеоблэнерго", состояние единой энергосистемы требует срочного уменьшения объемов потребления электроэнергии.
К сожалению, энергетики вынуждены в срочном порядке приступить к отключению, кроме первой, также и второй очереди.
"Сейчас сложно делать прогнозы заранее, поэтому просим следить за сообщениями на официальных информационных ресурсах", – подчеркнули в Запорожской ОВА.
У Зеленского оценили перспективы восстановления света
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сейчас самое главное, чтобы все украинцы понимали, что энергетики и власть работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроэнергию. Работа началась с первой минуты ракетного обстрела.
По его словам, специалисты сейчас чинят электросети и энергообъекты. Также в украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости.
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