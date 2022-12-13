Отключение света в Украине: какие регионы останутся без электричества 13 декабря

13 декабря в Украине продолжаются отключения электроэнергии. В некоторых областях свет выключают по графику, а в других – экстренно.

Энергетики советуют экономить электроэнергию, чтобы не перегружать энергосистему Украины. В каких областях 13 декабря не будет света – читайте далее в материале 24 канала.

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В Киеве действуют новые графики

Сейчас в Киеве действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

Что будет со светом в Запорожской области

13 декабря в Запорожской области будет действовать график почасовых стабилизационных отключений света. Однако возможны также аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и времени, необходимых для стабилизации уровня энергопотребления. В случае их внедрения об этом будет сообщено дополнительно.

Список адресов каждой из очередей – смотрите по ссылкам:



Отключение света в Запорожской области / фото "Запорожьеоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Ровненской области

Появились графики отключений электроэнергии 13 декабря:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

В Черкасской области будет действовать желтый график

При превышении доказанных лимитов применяются дополнительные аварийные отключения, которые могут влиять на продолжительность перерывов в электроснабжении. Бригады Укрэнерго, генерирующих предприятий и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины и прилагают максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением.

13 декабря в Черкасской области продолжат действовать "желтые" графики почасовых отключений. Электроснабжение будет происходить по схеме 3/3.

Будет действовать такой график:

1 очередь: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00,

2 очередь: 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.

Отключение света в Ивано-Франковской области

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для 1 очереди в такие часы: с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00

2 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.1 и 2.2 в такие часы: с 11:00 до 15:00, с 19:00 до 23:00

Электроснабжение будет подано для подочереди 2.3 и 2.4 в такие часы: с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

3 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочереди 3.1 и 3.2 в такие часы: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

Электроснабжение будет подано для подочереди 3.3 и 3.4 в такие часы: с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00. Обесточенная подочередь 4.2 будет с 12:00 до 16:00

В Одесской области ввели аварийные отключения

Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения.

Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесской области.

Будет ли свет на Днепропетровщине

Сегодня в регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Во Львовской области появился новый график отключения света

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям. Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться.

График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей.

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

В Винницкой области отключат электричество

В облэнерго опубликовали график ограничения электропотребления на 13 декабря:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.

Что с электроснабжением в Хмельницкой области

График отключений света в Хмельницкой области 13 декабря:

07:00-11:00 – IV очередь;

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – II очередь;

19:00-23:00 – И очередь;

23:00-03:00 – IV очередь;

03:00-07:00 – ІІІ очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть по ссылке.