В Полтавской области из-за непогоды могут вернуться аварийные отключения света
Источник:"Полтаваоблэнерго"
В Полтавской области бурлит непогода. В результате этого в регионе могут вернуться к аварийным отключениям электроэнергии.
12 декабря на территории Полтавской области наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе сильные порывы ветра. Об этом сообщили в "Полтаваоблэнерго".
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В Полтавской области могут вернуться к аварийным отключениям
В связи с непогодой возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением. Так, "Полтаваоблэнерго" просит с пониманием отнестись к возможным аварийным перерывам в электроснабжении из-за сложных погодных условий.
Также жителей Полтавщины просят не приближаться к обвисшим проводам и проводам, лежащим на земле на расстоянии менее 8 метров – чтобы не подвергать себя опасности поражения электрическим током. Немедленно сообщите в колл-центр компании по номерам телефонов:
- (0532) 510-910,
- 097-20-20-207,
- 093-17-02-533,
- 0800-305-035.
Что со светом в Полтавской области
12 декабря в Полтавской области будет действовать график почасовых отключений по схеме +4/-2. То есть, в течение дня свет будет в такие часы:
- 1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00