В Полтавской области из-за непогоды могут вернуться аварийные отключения света

В Полтавской области бурлит непогода. В результате этого в регионе могут вернуться к аварийным отключениям электроэнергии.

12 декабря на территории Полтавской области наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе сильные порывы ветра. Об этом сообщили в "Полтаваоблэнерго".

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В Полтавской области могут вернуться к аварийным отключениям

В связи с непогодой возможны обрывы проводов воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением. Так, "Полтаваоблэнерго" просит с пониманием отнестись к возможным аварийным перерывам в электроснабжении из-за сложных погодных условий.

Также жителей Полтавщины просят не приближаться к обвисшим проводам и проводам, лежащим на земле на расстоянии менее 8 метров – чтобы не подвергать себя опасности поражения электрическим током. Немедленно сообщите в колл-центр компании по номерам телефонов:

(0532) 510-910,

097-20-20-207,

093-17-02-533,

0800-305-035.

Что со светом в Полтавской области

12 декабря в Полтавской области будет действовать график почасовых отключений по схеме +4/-2. То есть, в течение дня свет будет в такие часы: