Львовщина остается без света: электричества и дальше не будет большую часть суток

Во Львовской области продолжаются отключения электроснабжения. 30 ноября в регионе ввели аварийные отключения света.

О ситуации со светом во Львовской области – рассказали в Львовоблэнерго. Обратите внимание, что графики пока не действуют.

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Что происходит на Львовщине со светом

Во Львовской области остается действующим период отключений 4 – 8 – 4 – 8, где четыре часа – подача электроэнергии, а восемь часов – ее отсутствие.

Во Львове и области продолжаются аварийные отключения. Выделенный предел нагрузки для Львовщины покрывает только 50% общих потребностей области. Это последствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Кому отключают электроэнергию

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были обнародованы ранее, не действуют.

На сколько времени отключают электроэнергию

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов – такие как поликлиники, котельные, станции связи, правоохранительные органы и так далее.

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составляет 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают. Однако периодичность 8 часов без электроэнергии и 4 часа с электроэнергией сохраняется.

В Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. Сейчас энергетики пытаются увеличить объем генерации. Так, министр анонсировал переход на плановые отключения света.

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