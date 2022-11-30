Что со светом в Украине: дефицит мощности уменьшается, но все еще действуют аварийные отключения

Украинскую энергосистему пока не удалось восстановить после массированных российских атак. И хотя дефицит мощностей уменьшается, аварийные отключения света еще действуют.

По состоянию на 11 часов 30 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%. Из-за этого пришлось продолжить отключение света.

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Генерация растет, но тока не хватает

В настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления. Мощность генерации постепенно растет. Это позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме. Сейчас он составляет 27% .

Лимиты потребления электроэнергии определили отдельно для каждого региона. Если же разрешенная норма будет превышена, придется применять аварийные отключения. В частности, во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме, объяснили в Укрэнерго.

Также в компании подчеркнули, что графики отключений составляют и внедряют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями. Информацию об отключении и сайт вашего облэнерго можно найти здесь.

Общий дефицит в энергосистеме – следствиепо энергетической инфраструктуре Украины.

Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой,

– подчеркнули в Укрэнерго.

Кстати США выделят 53 миллиона долларов в поддержку энергосистемы Украины

В Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света

Украинские энергетики пытаются увеличить объем генерации. Вероятно, уже скоро удастся вернуться к плановым отключениям.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что если не будет обстрелов энергосистемы, то в ближайшей перспективе ситуацию стабилизируют и сократят время отключения света.

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