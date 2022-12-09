Во многих областях – экстренные отключения: где нет света, а где действуют графики 9 декабря

В некоторых регионах Украины 9 декабря продолжаются экстренные отключения. Следовательно, графики не действуют. Есть и те регионы, где продолжают планово выключать свет.

Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. В каких регионах не будет света 9 декабря – читайте далее в материале 24 канала.

Важно Есть проблемы, – в ДТЭК ответили, когда будет свет на всем левом берегу Киева

Будет ли свет в Киеве

В Киеве сегодня происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Что со светом в Ровненской области

Появились графики отключений электроэнергии 9 декабря:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что могут увеличиться перерывы в электроснабжении. Причина этого – уменьшение лимитов потребления электрической для области.

В Ровнооблэнерго сообщили, что получили команду по снижению показателей потребления электроэнергии. Предоставленных Укрэнерго лимитов потребления для Ровенской области крайне мало, чтобы придерживаться выполнения графиков. Тем самым продолжительность перерывов в электроснабжении может увеличиться,

– заявил мэр.

Электроэнергия в Ивано-Франковске

График включения электроэнергии на Прикарпатье 9 декабря указан ниже. Предварительно, при стабильных условиях, в течение суток каждая очередь будет включаться и выключаться на 3 часа.

Часы включения можно увидеть на картинке ниже. Красное – часы без электроэнергии. Белое – часы с электроэнергией. Оранжевое – часы, на которые будет продолжаться выключение, в случае введения дополнительных ограничений, изменения лимитов или превышения допустимого потребления области. В эти часы в соответствии с подочередями нужно быть готовым к возможным отключениям.



Отключение света на Прикарпатье / фото Ивано-Франковская ОВА

Время включения и выключения может отличаться на 10 – 15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Какая ситуация со светом в Винницкой области

В облэнерго опубликовали график почасового обесточивания в Винницкой области 9 декабря:

1 очередь: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Если отключение не соответствует графику и света нет более 4 часов (с учетом возможных отклонений), потребителей просят уведомлять об этом облэнерго.

Действуют ли графики в Одесской области

В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В Запорожской области вводят экстренные отключения света

В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области ввели экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.

В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям.

Отметим, что графики почасовых отключений временно не действуют.

Будет ли электроэнергия на Днепропетровщине

9 декабря в регионе проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

На Львовщине действуют графики отключения света

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

В Черкасской области люди останутся без света

Сегодня по области продолжает действовать "желтый" график отключений электроэнергии.

1 очередь – смотреть здесь.

Часы отключений:

03:00–06:00

09:00–12:00

15:00–18:00

21:00–24:00

2 очередь – смотреть здесь.

Часы отключений:

00:00–03:00

06:00–09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

Что будет со светом в Харьковской области

Как стало известно, в Харьковской области действуют только плановые графики отключения электроэнергии, аварийные пока не применяются.

Электроэнергия в Полтавской области

"Полтаваоблэнерго" сообщает, что в области введен график аварийных отключений.