Ситуация улучшается: в Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света

Ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. Сейчас энергетики пытаются увеличить объем генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. Он анонсировал переход на плановые отключения света.

Важно В Укрэнерго объяснили, почему свет восстанавливают дольше

В Украине скоро смогут перейти на плановые отключения света

Ситуация улучшается каждый день. Потому что ключевое для нас – увеличить объем генерации. Соответственно, чем больше с каждым днем мы увеличиваем объем генерации, тем больше это сокращает дефицит в энергосистеме,

– заявил Галущенко.

По его словам, если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы увидим, что в ближайшей перспективе стабилизируют и сократят время отключения света. Более того, это уже будут плановые отключения.

Министр подчеркнул, что с точки зрения наличия газа и угля – причин для нестабильной работы энергосистемы нет. Впрочем, есть повреждения в генерациях, которые невозможно быстро восстановить.

Дефицит электричества в Украине составляет 27%

На 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электричества в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме.

Как сообщили в Укрэнерго, всем операторам системы распределения доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Напомним, что графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничение должно применяться равномерно между потребителями. Список облэнерго можно найти по ссылке.

Какая ситуация со светом в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что массированными ракетными атаками оккупанты хотят "заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа". Однако удары врага не смогут сломать нас.

Кстати, главный исполнительный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что энергосистема Киева вкладывалась в ограничение всего несколько часов, а дальше потребление росло. Это не стало неожиданностью, ведь и сами ограничения от Укрэнерго до сих пор значительны. Несмотря на это, в столице ситуация приближается к стабилизации и нормальным графикам.

Достойно внимания – Запад предоставляет средства Укрэнерго на срочный ремонт энергообъектов: смотрите видео